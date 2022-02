Les Ménileux Gymnase – Site du puits II | L’ Hôpital Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Manche

Les Ménileux Gymnase – Site du puits II | L’ Hôpital, 12 mars 2022, Coutances. Les Ménileux

Gymnase – Site du puits II | L’ Hôpital, le samedi 12 mars à 19:00

Escapade musicale des collines D’ Irlande aux bayous de la Louisiane. Dès 19heures, **Les Ménileux** animeront une soirée consacrée à la célébration du patron des irlandais.

Gratuit

Concert Saint Patrick Gymnase – Site du puits II | L’ Hôpital 2 Rue de la Gare, 57490 L’ Hôpital Coutances Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T19:00:00 2022-03-12T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Coutances, Manche Autres Lieu Gymnase - Site du puits II , L' Hôpital Adresse 2 Rue de la Gare, 57490 L' Hôpital Ville Coutances lieuville Gymnase - Site du puits II , L' Hôpital Coutances Departement Manche

Gymnase - Site du puits II , L' Hôpital Coutances Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coutances/

Les Ménileux Gymnase – Site du puits II | L’ Hôpital 2022-03-12 was last modified: by Les Ménileux Gymnase – Site du puits II | L’ Hôpital Gymnase - Site du puits II , L' Hôpital 12 mars 2022 Coutances Gymnase - Site du puits II | L' Hôpital Coutances

Coutances Manche