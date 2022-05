LES MENEZYMPIADES 2022 Plounéour-Ménez, 28 août 2022, Plounéour-Ménez.

LES MENEZYMPIADES 2022 Plounéour-Ménez

2022-08-28 13:30:00 – 2022-08-28 19:00:00

Plounéour-Ménez 29410

L’association L’O Belle organise des Olympiades au village du Guillec à Plounéour-Ménez.

Une bonne occasion pour se retrouver avant la rentrée dans une ambiance festive qui ravira petits et grands !

Pour s’inscrire, c’est très simple :

Composez votre équipe de 6 joueurs (enfants, cousin, cousine, papa, maman, tata, tonton, pépé,mémé et autres copains entre 8 et 99 ans), trouvez votre costume (il vaudra des points) et n’oubliez pas votre chant d’équipe (qui sera repris par la foule en délire!) !!

L’organisation vous proposera, à partir de 13h30, des jeux et défis tous plus fous les uns que les autres !

La fantaisie et la bonne humeur seront de rigueur !

De chouettes souvenirs en perspective !

Il y aura des perdants, il y aura des vainqueurs mais tous seront récompensés !

Au plaisir de vous y voir !

Préinscription obligatoire des équipes (6 joueurs) avant le 20 Août impérativement

Par SMS au : 0673370592

