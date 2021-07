Les mémoires du ciel Velaine-Sous-Amence,Chapiteau,Stade de Football, 27 août 2021-27 août 2021, Velaine-sous-Amance.

Du 16ème siècle à nos jours, la France a connu de nombreux épisodes climatiques extrêmes. **Les Mémoires du ciel s’attarde sur celles et ceux qui la météo et ses cataclysmes sont une source d’observations sans fin**. Une passion partagée, remontant bien avant les préoccupations liées au réchauffement climatique. De mémoire d’hommes, tempêtes, inondations et sécheresses exceptionnelles se sont toujours succédées. Et si la question climatique, en particulier celle du réchauffement, est devenue une priorité absolue de nos sociétés modernes, la météo et l’observation du climat sont pour certains décorrélées de toute actualité et deviennent la passion d’une vie. «Notre maison brûle et nous regardons ailleurs» ? Pas pour tout le monde. **Les Mémoires du ciel remonte l’histoire pour aller à la rencontre de ceux qui regardent notre climat droit dans les yeux.** Un événement **Sciences en Lumière** coorganisé par le **CNRS Délégation Centre-Est** et l’**Université de Lorraine**. En partenariat avec la **Fédération Départementale de Meurthe-et-Moselle** des Foyers Ruraux dans la cadre de la démarche Les Universités Rurales. _Suite aux nouvelles règlementations, merci de vous munir d’un pass sanitaire._

Gratuit, sous la limite des places disponibles

Projection débat du film Les Mémoires du Ciel, réalisé par Nicolas Dattilesi (52 minutes), avec Guillaume Paris, Chargé de Recherche CNRS au CRPG

