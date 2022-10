Les mémoires de l’amphithéâtre

Les mémoires de l’amphithéâtre, 23 octobre 2022, . Les mémoires de l’amphithéâtre



2022-10-23 15:00:00 – 2022-10-23 16:00:00 Dans ce lieu de spectacle dédié aux combats et aux démonstrations de force, l’éloquence du conteur vous entraîne dans la fabuleuse histoire du monument grâce aux témoins d’hier et d’aujourd’hui. Fabien Bages vous propose une visite contée de l’amphithéâtre. Une autre manière de découvrir le monument. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville