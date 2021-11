Les mêmes couleurs Passage Sainte-Croix, 8 décembre 2021, Nantes.

2021-12-08 Exposition du 4 au 11 décembre 2021Performances : 10 décembre 2021 à 12h30 et 11 décembre à 15h et à 17h30

Horaire : 12:00 18:30

“Les mêmes couleurs ” est un projet participatif de création visuelle et sonore ayant pour médias la peinture, l’écriture et la musique. L’exposition/performance présentera le travail réalisé lors des ateliers de création avec le Collectif d’artistes du centre HUDA, Ludivine Kacou et Christine Ammour. À cette occasion, artistes, danseurs, musiciens, poètes seront invités à se produire sous forme de performances improvisées en résonance avec les oeuvres exposées. Organisé par l’association Plume d’Elle

Passage Sainte-Croix adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com