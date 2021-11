Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Les Mélodies du Gurs: un ultime refuge Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Les Mélodies du Gurs: un ultime refuge
24 novembre 2021
Boulevard Édouard Herriot Auditorium Immaculée conception
Pau

2021-11-24

Concert de Claire BEAUDOIN (soprano), accompagnée au piano par Mélina BURLAUD. A travers un Concert-Conférence émouvant, la pianiste Mélina Burlaud et la Soprano Claire Beaudouin rendent hommage à la vie artistique de Gurs, rappellent les destins des musiciens internés dans ce camp et redonnent vie aux musiques composées derrière les barbelés.

