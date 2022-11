Les meilleures photographies de la vie sauvage de National Geographic

2022-12-06 09:00:00 09:00:00 – 2023-06-04 18:00:00 18:00:00 EUR Depuis 115 ans, la National Geographic Society est pionnière dans l’art de photographier la vie sauvage et a captivé des générations de publics avec un flux constant d’images extraordinaires.



Depuis la toute première image de ce genre à apparaître – un renne en 1903 – les publications de la National Geographic Society ont innové, établissant un héritage inégalé de réalisations artistiques, scientifiques et techniques.



Ce sont les plus belles photographies d'animaux dans leur habitat naturel qui sont exposées au Muséum de Marseille.Provence. Retrouvez les plus belles photographies d'animaux dans leur habitat naturel de la National Geographic Society.

