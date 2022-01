Les mégalithes du rire – Premier tremplin jeunes talents Pleyben Pleyben Catégories d’évènement: Finistère

Pleyben Finistère Pleyben A la recherche de futurs humoristes. Grande finale pour les humoristes sélectionnés par notre jury. Conditions de participation : avoir un point d’attache en Bretagne, avoir fait au moins une scène avec expérience en public, envoyer une maquette ou un lien de spectacle. Inscriptions avant le 28 février. A gagner : première partie du festival « rire en Bretagne » + une résidence à la salle Arvest tremplinmdr@gmail.com A la recherche de futurs humoristes. Grande finale pour les humoristes sélectionnés par notre jury. Conditions de participation : avoir un point d’attache en Bretagne, avoir fait au moins une scène avec expérience en public, envoyer une maquette ou un lien de spectacle. Inscriptions avant le 28 février. A gagner : première partie du festival « rire en Bretagne » + une résidence à la salle Arvest Pleyben

