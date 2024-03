Les MéGA font leur Gloose ! Salle événementielle de Pratgraussals Albi, vendredi 7 juin 2024.

Les MéGA font leur Gloose ! Jeux 7 – 9 juin Salle événementielle de Pratgraussals Entrée libre

Début : 2024-06-07T17:00:00+02:00 – 2024-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Les médiathèques du Grand Albigeois participent au « Gloose Festival », la fête du jeu d’Albi. Sur leur stand : des jeux de société, des grands jeux en bois, des livres-jeux et des animations surprises… En parcourant le festival, tu pourras découvrir et tester le jeu sous toutes ses formes ainsi que rencontrer des auteurs et éditeurs.

En partenariat avec la ludothèque La Marelle. Plus de renseignements au 05 63 54 90 85 ou à contact@ludo-lamarelle.fr.

Tout public.

Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie