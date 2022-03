Les MéGA font leur Gloose ! Salle de Pratgraussals Albi Catégories d’évènement: Albi

Les médiathèques du Grand Albigeois se joignent au « Gloose Festival », la fête du jeu d’Albi. Sur notre stand, vous trouverez des jeux de société, des grands jeux en bois, des livres-jeux… En parcourant le festival, vous pourrez découvrir et tester le jeu sous toutes ses formes ainsi que rencontrer auteurs et éditeurs. À partir du 3 mai, la ludothèque La Marelle propose une chasse au trésor gratuite pour les enfants de 6 à 12 ans. Pour plus de renseignements, contactez le 05 63 54 90 85 ou écrivez à : [contact@ludo-lamarelle.fr](mailto:contact@ludo-lamarelle.fr) _Tout public._

Entrée libre

En partenariat avec la ludothèque la Marelle
Salle de Pratgraussals
Chemin de Gardes 81000 ALBI
Albi

