Cité des sciences et de l’Industrie, le mercredi 9 février à 14:30 Les satellites illuminés par le soleil sont visibles dans le ciel nocturne et constituent une source de pollution lumineuse pour les astronomes. Quelles sont les conséquences ? Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T14:30:00 2022-02-09T16:30:00

