Dans le cadre de ses 20 ans la communauté de communes des Grands Lacs vous invite à des soirées d'échanges et de découvertes de ses compétences lors de Meet-Up en présence des des Maires et Vice-présidents : ACTION SOCIALE >> LUNDI 28 NOVEMBRE – SALLES DES FÊTES, LUE HABITAT >> MARDI 29 NOVEMBRE – SALLE DE L'ESTANQUET, BISCARROSSE ENVIRONNEMENT & TRANSITION ÉNERGÉTIQUE >> MERCREDI 30 NOVEMBRE – SALLES DES FÊTES, YCHOUX DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & TOURISTIQUE >> JEUDI 1ER DÉCEMBRE -SALLE RENÉ LABAT, CENTRE ADMINISTRATIF, PARENTIS-EN-BORN EAU, ASSAINISSEMENT & TRAVAUX >> VENDREDI 2 DÉCEMBRE – CABANE DU LAC, SAINTE-EULALIE-EN-BORN

