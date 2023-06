Les Luminescentes – Projection Les médusés Valmondois, 2 septembre 2023, Valmondois.

Les Luminescentes – Projection 2 et 3 septembre Les médusés Sur réservation uniquement. L’entrée aux Luminescentes est de 10€

Les Luminescentes – Cinema

Projection et rencontre avec Johanna Lagarde, la réalisatrice du court métrage documentaire « Et si on s’en foutait ? » qui traite de l’intersexuation.

Les médusés 59 Grande Rue 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France 0617803567 https://luminescentes.fr/ https://www.instagram.com/lesluminescentes/?hl=fr;https://www.facebook.com/profile.php?id=100090960376793 [{« type »: « email », « value »: « lesmeduses95760@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0617803567 »}] Un village au creux du Vexin français : plateau calcaire jalonné de vallons dont celui du Sausseron où se trouve Valmondois. Au 19 -ème siècle, les amis et artistes Honoré Daumier, Jean Baptiste Corot, Charles François Daubigny, Adolphe Victor Geoffroy Dechaume, sont régulièrement venus ou ont même habité à Valmondois ! parking gratuit sur place – accès depuis Paris ligne H arrêt Valmondois/Butry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T14:15:00+02:00 – 2023-09-02T15:00:00+02:00

2023-09-03T17:15:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00

projection rencontre

Jérôme Huguenin – Virchaux