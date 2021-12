Les Médusés de Gorgopolitis – Installation immersive Saint-Vallier, 18 avril 2022, Saint-Vallier.

EUR Les Médusés, qu’est-ce que c’est ? Cartographier notre humanité à l’instant T, prendre quelques siècles de recul et plonger notre civilisation dans le carbone 14 pour tenter de connaître le temps écoulé depuis sa mort. Un présent-futur dans lequel «Aujourd’hui» n’est plus, «Demain» est maintenant ! Les Médusés de Gorgopolitis nous proposent un regard sur notre époque actuelle, nous entrainant dans une œuvre d’anticipation à travers des installations de sculptures où les pas du visiteur sont accompagnés par les mots et la musique. Un univers immersif et introspectif, un voyage déroutant entre réalité métaphorique et mythologie contemporaine qui pose la question lourde de sens : quelles empreintes laisserons-nous aux générations futures ?

