Saône-et-Loire EUR Lecture musicale – par la Cie Les Enclumés – Réservation obligatoire Imaginez vous au lendemain du “Grand Solstice”, période future au cours de laquelle notre civilisation se réveille sans souvenir, sans technologie, sans énergie et se doit de retrouver une culture commune… Pour cela, les survivants creusent le sol de cette cité de Gorgopolitis et commencent par retrouver Les Médusés, personnages figés dans le temps.

Que racontent-ils ? Qui sont-ils ? Seraient-ils la source des nombreuses incertitudes de cette génération future ? Découvrez leur histoire en vous immergeant au cœur d’un dispositif d’écoute au casque mis en musique en live par le groupe Mona Kazu. Réservation obligatoire auprès de la Bibliothèque Municipale : 03.85.53.29.89 Séance à 15h00 et à 19h00 – Tout public – Durée 1h00 Lecture musicale – par la Cie Les Enclumés – Réservation obligatoire Imaginez vous au lendemain du “Grand Solstice”, période future au cours de laquelle notre civilisation se réveille sans souvenir, sans technologie, sans énergie et se doit de retrouver une culture commune… Pour cela, les survivants creusent le sol de cette cité de Gorgopolitis et commencent par retrouver Les Médusés, personnages figés dans le temps.

