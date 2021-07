Échiré Échiré Deux-Sèvres, Échiré Les Médiévales Sextilis Échiré Échiré Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Échiré

Les Médiévales Sextilis Échiré, 14 août 2021, Échiré. Les Médiévales Sextilis 2021-08-14 10:00:00 – 2021-08-15 18:30:00 Chemin de Salbart Château du Coudray-Salbart

Échiré Deux-Sèvres Échiré

Reconstitution d'un campement de routiers du XIVè s. (La Grant Compaigne), ateliers (taille de pierre, haubergerie, frappe de monnaie, héraldique, cuisine, talmelerie – fabrication de pains à l'ancienne, hygiène au Moyen Age, archerie et facture de flèches, facture de bougies de cire), jeux de plein-air, ménestrel, déambulations et démonstrations d'hommes d'armes en formation de vougiers et/ou duels à l'épée. la ruche pédagogique de Loic Canon, les tirs au trébuchet par l'association des Amis du château de Coudray-Salbart.

+33 5 49 25 71 07

Les Amis du château du Coudray-Salbart

dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Échiré Autres Lieu Échiré Adresse Chemin de Salbart Château du Coudray-Salbart Ville Échiré lieuville 46.40718#-0.42628