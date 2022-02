Les Médiévales Forteresse de Châtel sur Moselle, 5 juin 2022, Châtel-sur-Moselle.

Les Médiévales

du dimanche 5 juin au lundi 6 juin à Forteresse de Châtel sur Moselle

Les portes s’ouvrent à 10 heures et le spectacle commence à 10h30 par une parade conduite par Thiébaut IX qui accueille le dauphin Louis avec les enfants de la ville. Accompagnés par l’ensemble des troupes au son du fifrelin des saltimbanques, le dauphin Louis et Thiébaut IX, tous deux montés sur un destrier, se dirigent vers l’intérieur du château au pied du grand mur nord. Louis assiste au spectacle des enfants sous l’œil amusé de leurs parents. Plusieurs divertissements sont annoncés au dauphin et à sa cour. Les premiers spectacles ont lieu, d’une part dans les fossés avec une course de lévriers, le chien favori du dauphin, d’autre part à proximité de la porte de la Campagne avec un spectacle de fauconnerie, très apprécié par Thiébaut IX, fier de montrer ses équipages au dauphin. Sur ces entrefaites une joute équestre a lieu dans les fossés où les chevaliers font montre de leur ardeur et de leur courage en présence des seigneurs et des gentes dames. Pendant ce temps, les saltimbanques se produisent dans les rues et tentent d’attirer l’attention du dauphin par leurs tours de magie et leurs commérages. Pour leur part les enfants préfèrent jouer à des jeux médiévaux et s’entraîner au combat à l’imitation des chevaliers dont ils admirent les exploits. Ils participent à une loterie richement dotée par Thiébaut IX tandis que leurs parents profitent des différentes tavernes pour se rafraîchir le gosier et goûter les spécialités du terroir local. Puis c’est le combat de chevaliers qui s’affrontent sur la courtine nord en surplomb des fossés. Les vainqueurs sont chaleureusement félicités par le dauphin et par Thiébaut IX, tandis que plusieurs petits concerts de musique médiévale divertissent le reste du public dans l’arsenal. Le dimanche vers 19h les convives du banquet organisé pour Louis XI et sa cour se dirigent vers l’auberge afin de se restaurer des mets fins et breuvages de l’époque que l’hôte seigneurial a pris soin de commander en l’honneur de son invité de marque. Tous assistent au banquet animé par les danses et les espiègleries des saltimbanques complétées par un spectacle de feu. Le banquet se poursuit longtemps encore, comme c’est de coutume au Moyen Age avec toutes sortes d’animations et de démonstrations d’adresse. ### Informations pratiques : Dates : dimanche 5 juin et lundi 6 juin 2022 Lieu : Forteresse de Châtel sur Moselle ### Horaires : Dimanche : ouverture des portes à 10h et fermeture à 23h ; Lundi : ouverture des portes à 10h et fermeture à 18h30. Banquet sur réservation : Banquet médiéval animé le dimanche à partir de 19h30 Réservation à l’avance sur [[reservation@vieux-chatel.fr](mailto:reservation@vieux-chatel.fr)](mailto:reservation@vieux-chatel.fr) ### Tarifs : 5€ pour les adultes 2€ pour les enfants de moins de 12 ans Gratuit pour les enfants de taille inférieure à 1 mètre Gratuit pour les enfants participant à la parade (ainsi que leurs père et mère). Pour tout complément d’information rejoignez-nous sur le site internet [www.chatel-medieval.com](http://www.chatel-medieval.com)

Tarif adulte: 5€ / tarif enfant: 3€

Oyez, oyez bonnes gens, venez revivre ce jour de septembre 1456 qui vit Louis XI passer par Châtel à l’invitation de Thiébaut IX de Neufchâtel.

Forteresse de Châtel sur Moselle 8 rue des capucins, 88330 Châtel sur Moselle Châtel-sur-Moselle Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00;2022-06-06T10:00:00 2022-06-06T18:00:00