Les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup vous donnent rendez-vous les 30 avril et 1er mai à Teyran pour un week-end en immersion dans la vie et les coutumes du Moyen-Age ! En quelques années, les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup se sont imposées comme l'événement phare du printemps. Reconnu au niveau régional, la manifestation attire plus de 12 000 visiteurs qui se pressent chaque année pour découvrir la vie au Moyen-Age. Le Moyen-Age a laissé de profondes empreintes sur le territoire. La fête des Médiévales fait revivre ce passé méconnu, en proposant de nombreuses animations : marché médiéval, échoppes, campements, troubadours, saltimbanques et jongleurs, tournoi équestre… En amont de la manifestation, des ateliers pédagogiques sont proposés aux classes de niveau CM1, où le Moyen-Age est au programme : chaque année, près de 950 élèves s'initient à la calligraphie, à l'héraldique, à la musique médiévale, ou encore découvrir le métier des bâtisseurs du Moyen-Age… PROGRAMME 2022 EN COURS

