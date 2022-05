Les médiévales du Donjon Bours, 4 juin 2022, Bours.

Les médiévales du Donjon 29 rue de l’Eglise Bours

2022-06-04 – 2022-06-05

29 rue de l’Eglise Bours Pas-de-Calais

Bours Immersion totale au 15e siècle avec le campement de la troupe des Genz d’Armes 1415 qui s’installera autour du Donjon pour une journée exceptionnelle !

Chevaliers, démonstrations d’armes et découverte de la vie quotidienne.

Petite restauration sur place à la maison du Donjon, et également avec Route 66 – Restaurant et La Cour du Pilote.

Visites flash du Donjon uniquement sur réservation au 03 66 32 24 03.

Evènement gratuit.

donjon@ternoiscom.fr +33 3 66 32 24 03 http://www.donjondebours.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-17