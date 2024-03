LES MÉDIÉVALES DU CHÂTEAU DES GUILHEM Clermont-l’Hérault, dimanche 21 avril 2024.

LES MÉDIÉVALES DU CHÂTEAU DES GUILHEM Clermont-l’Hérault Hérault

Moi, Guilhem, seigneur du Clermont-l’Hérault, vous convie à mon château où j’organise un grand tournoi afin de trouver parmi les preux chevaliers celui qui se montrera digne d’épouser ma MAGNIFIQUE fille. Venez acclamer mes braves chevaliers et ma noble mesnie ! .

Par l’association du Château de Clermont-l’Hérault La Cité des Guilhem et les Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents.

L’association de sauvegarde du Château de Clermont l’Hérault La Cité des Guilhem et les Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents organisent une journée médiévale au Château de Clermont l’Hérault dimanche 21 avril 2024 de 10h à 13h puis de 14h30 à 17h30.

Vous y visiterez le camp médiéval d’une petite seigneurie régionale, vous y découvrirez de nombreux aspects de la vie du XIIIe siècle, des jeux, de la musique, des défis et des combats… Tout au long de la journée des animations pour les petits et les grands et des spectacles vous feront découvrir le château de Clermont l’Hérault.

10h00-13h00 Ouverture du camp, animations permanentes et saynètes

14h30- 17h30 Ouverture du camp, animations permanentes et saynètes

Accès balisé Coordonnées GPS 43.629821644689244, 3.4282735313766866 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:30:00

fin : 2024-04-21 17:30:00

Rue Haute du Pioch

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie info@chevaliers4vents.com

L’événement LES MÉDIÉVALES DU CHÂTEAU DES GUILHEM Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2024-03-11 par OT DU CLERMONTAIS