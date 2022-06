Les médiévales du 2/3 Marseille 3e Arrondissement, 26 juin 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Les médiévales du 2/3

Angle des boulevards Sery et Ricard Jardin de la Maternité Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Jardin de la Maternité Angle des boulevards Sery et Ricard

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Jardin de la Maternité Angle des boulevards Sery et Ricard

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Participez à une journée médiévale dans le 2/3 !



Au programme : ateliers de calligraphie, tissage, jeux, exposition de casques, démonstrations de combats, spectacle de troubadours et initiation à l’épée et à la danse médiévale



Ateliers tout au long de la journée de 10H à 18H (avec une pause de 12h30 à 14h)



11H et 15H30 : démonstrations de combats et initiations



17H : initiation à la danse médiévale

Une journée médiévale oraganisée par la Mairie de 2e et 3e arrondissements.

