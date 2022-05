Les Médiévales d’Estaing, 10 septembre 2022, .

Les Médiévales d’Estaing

2022-09-10 – 2022-09-10

Le temps d’un week-end, Estaing vous invite au Moyen-Age.

Marché médiéval, déambulation dans la cité avec troupes (saltimbanques et troubadours) et habitants costumés, animations dans les rues et la cour du Château – troupes musicales médiévales et danseurs, chanteurs médiévaux et polyphoniques, troupes militaires du Moyen-Âge… épreuves médiévales du Challenge Tristan et challenge Yolande pour dames !

Les Médiévales organisées par la Section Médiévales du Foyer Rural d’Estaing : marché médiéval, déambulation des habitants en costumes du XIIème siècle, spectacles de rue, au Château (spectacles payants), banquets, Challenge Tristan, adoubement, …

Le temps d’un week-end, Estaing vous invite au Moyen-Age.

Marché médiéval, déambulation dans la cité avec troupes (saltimbanques et troubadours) et habitants costumés, animations dans les rues et la cour du Château – troupes musicales médiévales et danseurs, chanteurs médiévaux et polyphoniques, troupes militaires du Moyen-Âge… épreuves médiévales du Challenge Tristan et challenge Yolande pour dames !

Maxime Authier

dernière mise à jour : 2022-04-13 par