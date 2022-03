Les Médiévales d’Epieds Place Henri 4,Epieds Épieds Catégories d’évènement: Épieds

Eure

Les Médiévales d’Epieds Place Henri 4,Epieds, 2 avril 2022, Épieds. Les Médiévales d’Epieds

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Place Henri 4, Epieds

Un événement FESTIF et GRATUIT ! * Spectacles équestres, humoristiques et pour les enfants. * Marché médiéval * Village médiéval * Camp de vie militaire et démonstrations de combats * Jeux médiévaux * Restauration médiévale sur place * Spectacle de feu nocturne

Entrée libre, spectacles gratuits

Un événement FESTIF et GRATUIT avec des spectacles et démonstrations tout public, un marché médiéval, de la petite restauration, des jeux, … Place Henri 4,Epieds 27730 Epieds Épieds Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T22:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épieds, Eure Autres Lieu Place Henri 4,Epieds Adresse 27730 Epieds Ville Épieds lieuville Place Henri 4,Epieds Épieds Departement Eure

Place Henri 4,Epieds Épieds Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epieds/

Les Médiévales d’Epieds Place Henri 4,Epieds 2022-04-02 was last modified: by Les Médiévales d’Epieds Place Henri 4,Epieds Place Henri 4,Epieds 2 avril 2022 Épieds Epieds Épieds Place Henri 4

Épieds Eure