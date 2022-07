Les Médiévales de Tonnerre Tonnerre, 10 septembre 2022, Tonnerre.

Les Médiévales de Tonnerre

Centre-ville Tonnerre Yonne

2022-09-10 – 2022-09-11

Tonnerre

Yonne

Tonnerre

Samedi et dimanche animation musicale par les troupes dans le centre ville de Tonnerre et au Pâtis. Un marché médiéval se tiendra dans diverses rues de la ville et au Pâtis ainsi que des jeux anciens pour les enfants parking place Marguerite de Bourgogne. Vous retrouverez également au Pâtis des campements qui animeront des ateliers et jeux ouverts au public. Samedi soir, un spectacle sera présenté dans l’Hôtel Dieu à 21 h avec les troupes.

Nouveauté : cette année une troupe équestre qui proposera diverses animations (joutes, combats, voltige…) le samedi et le dimanche.

medievales.tonnerre@orange.fr

