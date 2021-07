Les Médiévales de Salignac Salignac-Eyvigues, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Salignac-Eyvigues.

Les Médiévales de Salignac 2021-07-25 – 2021-07-25

Salignac-Eyvigues Dordogne

Au pied du château de Salignac, dans un magnifique site ombragé, un village traditionnel reconstitué comme il y a plus d’un siècle s’anime pour vous faire découvrir les métiers d’autrefois.

Lors de ces fêtes vous retrouverez :

– La vie paysanne d’autrefois avec les fermes, les animaux vivants, le battage au fléau, la tonte des moutons…

– Les outils d’une autre génération

– Le folklore régional, danses et jeux traditionnels et populaires

(rampeau, barloque, course en sac…)

– un espace repas/buvette

+33 6 43 38 71 85

Village historique du Périgord Noir

dernière mise à jour : 2021-07-15 par