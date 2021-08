Saissac Saissac Aude, Saissac LES MÉDIÉVALES DE SAISSAC Saissac Saissac Catégories d’évènement: Aude

LES MÉDIÉVALES DE SAISSAC 2021-08-07 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-07 20:00:00 20:00:00

Saissac Aude 5 5 EUR Campements et animations avec cavaliers, archers, artisans …

Immergez- vous dans le Moyen Âge avec les compagnies :

– Au cœur des légendes

– Nobles et Vilains

– Terre des templiers de St Jean d’Acre

– Cœur de Tr’âme L’accès à l’animation est soumise au pass sanitaire et comprise dans le prix d’entrée habituel au château. /! En raison des mesures sanitaires, la restauration initialement prévue pour dimanche 8 août est annulée. chateausaissac@orange.fr +33 4 68 24 46 01 dernière mise à jour : 2021-08-02 par

