Saissac 11310 Saissac Campements et animations avec cavaliers, archers, artisans … les 6 et 7 août.

Immergez- vous dans le Moyen Âge avec l’association Au Cœur des Légendes et autres compagnies de reconstitution de vie du Moyen Âge des XIIe et XIIIe siècles.

Spectacles, animations et restauration vous attendent pour ces 2 jours de fête !

chateausaissac@orange.fr +33 4 68 24 46 01

