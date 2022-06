Les Médiévales de Saint Donan Saint-Donan, 9 juillet 2022, Saint-Donan.

Les Médiévales de Saint Donan

Rue de l’Hôtel d’en Haut Saint-Donan Côtes d’Armor

2022-07-09 11:00:00 – 2022-07-10 18:00:00

Saint-Donan

Côtes d’Armor

Saint-Donan

le Moyen-Âge sera à l’honneur sur la commune de Saint-Donan.

Un week-end festif organisé conjointement avec la mairie de Saint Donan et les associations Mesnie de Penhoët (Tribu de Samaïn) de Quintin et Oblitis Milites du Foeil.

Au programme de nombreuses activités à destination des enfants et des familles :

entrainement du chevalier, tournoi par équipes, manœuvres et démonstrations de combat, confections de boucliers, calligraphie, enluminures, visite guidée du camp, explications des costumes, démonstrations de savoir-faire…

Une belle immersion en perspective !

Petite restauration et buvette sur place.

+33 2 96 73 94 37 https://www.saintdonan.fr/

le Moyen-Âge sera à l’honneur sur la commune de Saint-Donan.

Un week-end festif organisé conjointement avec la mairie de Saint Donan et les associations Mesnie de Penhoët (Tribu de Samaïn) de Quintin et Oblitis Milites du Foeil.

Au programme de nombreuses activités à destination des enfants et des familles :

entrainement du chevalier, tournoi par équipes, manœuvres et démonstrations de combat, confections de boucliers, calligraphie, enluminures, visite guidée du camp, explications des costumes, démonstrations de savoir-faire…

Une belle immersion en perspective !

Petite restauration et buvette sur place.

Saint-Donan

dernière mise à jour : 2022-06-28 par