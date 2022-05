Les Médiévales de Neufchâtel-sur-Aisne Neufchâtel-sur-Aisne, 21 mai 2022, Neufchâtel-sur-Aisne.

Les Médiévales de Neufchâtel-sur-Aisne Neufchâtel-sur-Aisne

2022-05-21 – 2022-05-21

Neufchâtel-sur-Aisne Aisne Neufchâtel-sur-Aisne

Tout un week-end organisé sous le signe du médiéval par l’association Neufchâtel en fête, avec au menu des réjouissances des spectacles équestre et de feu, des animations et démonstrations, un campement médiéval, un marché artisanal, et aussi une visite sous forme de conte proposé par Visitez ma Région…

RV le samedi de 15h à 17h et le dimanche de 10h à 18h !

http://www.medievales-neufchatel.fr/

DR

Neufchâtel-sur-Aisne

dernière mise à jour : 2022-05-04 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon