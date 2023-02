Les Médiévales de Montaner, 15 juillet 2023, Montaner Montaner.

2023-07-15 10:00:00 – 2023-07-16 19:00:00

Pendant 2 jours, venez prendre part à une reconstitution médiévale réaliste. Depuis l’église peinte jusque dans la cour du château, tout le village se transforme pour vous immerger aux temps des chevaliers…

Les spectacles mêlant faits historiques, poésie et fantastique, vous séduiront par leur qualité. Les troupes et artistes présents de renommée internationale vous surprendront à tout moment de la journée. Troubadours et saltimbanques, joutes équestres et combats à l’épée, fauconnerie et cracheurs de feu, artisans et marché médiéval… tout est fait pour vous permettre de passer un agréable moment historique!

Amateurs d’histoire ou de grands spectacles, vous trouverez votre bonheur pendant ce week-end.

Possibilité de restauration sous chapiteau pendant les deux jours.

Toute la journée, démonstrations artisanat et combats, initiations, conférences et expositions

Troupes présentes :

Plaine : Fébus Aban, Qu’em Biarnes, La Commanderie de Pyrène, Les Ribauds de Pacoy, La Mesnie de Barbazan, Les Sentinelles de la Guivre, BerserkrS, Nordvegir, Les 3 bâtons, Marc le forgeron, Termes d’Armagnac, Fauconnerie Marche, Action équestre.

En forêt : Les Forgerons de la Tour, artisans vikings, Cagots de Montaner, la Petite Brigade (Elfes), Les Archers de Fébus

Parvis et cour : Le tailloir, ABCDE Calligraphie, Parlons béarnais, Poterie 3 Petits pots, Yuly Cuir, Lévriers de Fébus, Rêves temporels, Serge Adrover et Halima (arbalètes et monnaie), La trace du geste (boissellerie), La Herpaille (armes, bateau, construction), Aux 3 Clefs (serrurerie), Arborel (jeux de société), La compagnie des Jeux d’Oc (jeux d’enfants), Les Amis du Château de Montaner (costumes)

