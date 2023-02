Les Médiévales de Loches, 13 août 2023, Loches .

Les Médiévales de Loches

Place Charles VII Loches Indre-et-Loire

2023-08-13 10:00:00 – 2023-08-15 19:00:00

Loches

Indre-et-Loire

10.5 EUR Lors de deux week-ends cet été, voyagez dans le temps, jusqu’au Moyen Âge !

La Ville de Loches vous propose de nombreuses animations au cœur de la forteresse médiévale : marché d’artisans sur le mail du Donjon, danses et musiques médiévales, bal, campement avec démonstrations, ferme, ateliers, jeux, ainsi que des activités autour du chantier de restauration de la collégiale Saint-Ours. Un spectacle de feu viendra clôturer la soirée des deux samedis à 23h, au sein du parc Baschet.

Les dimanches, au donjon et au logis royal, assistez aux combats des chevaliers, manipulez les armes et les machines de guerres, écoutez les ménestrels et autres saltimbanques, maniez l’épée ou tirez à l’arc… Spectacles, jonglerie, musiciens et cracheurs de feu animeront ces deux journées.

La Cité royale et la ville de Loches vous proposent des jeux et des animations qui amèneront les visiteurs à redécouvrir le Moyen Âge sous un nouveau jour : campement, parcours, énigmes, spectacles et parade déambulatoire sont au rendez-vous. Le samedi soir à 23h un spectacle de feu est offert .

+33 2 47 91 82 82 http://www.ville-loches.fr/

