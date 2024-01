Les Médiévales de Loches Loches, jeudi 15 août 2024.

Les Médiévales de Loches Loches Indre-et-Loire

La Cité royale et la ville de Loches vous proposent des jeux et des animations qui amèneront les visiteurs à redécouvrir le Moyen Âge sous un nouveau jour campement, parcours, énigmes, spectacles et parade déambulatoire sont au rendez-vous. De 10h à 19h.

Lors de ce week-end d »été, voyagez dans le temps, jusqu’au Moyen Âge !

La Ville de Loches vous propose de nombreuses animations au cœur de la forteresse médiévale marché d’artisans sur le mail du Donjon, danses et musiques médiévales, bal, campement avec démonstrations, ferme, ateliers, jeux…

Au donjon et au logis royal, assistez aux combats des chevaliers, manipulez les armes et les machines de guerres, écoutez les ménestrels et autres saltimbanques, maniez l’épée ou tirez à l’arc… Spectacles, jonglerie et musiciens animeront ces journées. Des ateliers et jeux médiévaux raviront petits et grands. Une aventure médiévale à vivre en famille ! EUR.

Place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 10:00:00

fin : 2024-08-17 19:00:00



L’événement Les Médiévales de Loches Loches a été mis à jour le 2024-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire