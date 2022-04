Les médiévales de la Forteresse angles sur l’anglin Angles-sur-l'Anglin Catégories d’évènement: Angles-sur-l'Anglin

Les médiévales de la Forteresse

du samedi 16 avril au lundi 18 avril

Les médiévales de la forteresse : Installation de campement Animation en continu Banquet et buvette sur place

6€ adulte 4€ enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T18:00:00

