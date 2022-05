Les médiévales de Guillaume Dives-sur-Mer, 27 août 2022, Dives-sur-Mer.

Les médiévales de Guillaume Dives-sur-Mer

2022-08-27 – 2022-08-28

Dives-sur-Mer 14160

La ville de Dives-sur-Mer se met à l’heure de Guillaume le Conquérant ! Et le programme s’annonce riche : entre reconstitutions de campements, chevaux, bateaux normands, jeux pour enfants, marché artisanaux et concerts, l’esprit de Guillaume le Conquérant sera bel et bien de retour à Dives-sur-Mer !

La ville de Dives-sur-Mer se met à l’heure de Guillaume le Conquérant ! Et le programme s’annonce riche : entre reconstitutions de campements, chevaux, bateaux normands, jeux pour enfants, marché artisanaux et concerts, l’esprit de Guillaume le…

+33 2 31 28 12 50 https://klikego.com/

La ville de Dives-sur-Mer se met à l’heure de Guillaume le Conquérant ! Et le programme s’annonce riche : entre reconstitutions de campements, chevaux, bateaux normands, jeux pour enfants, marché artisanaux et concerts, l’esprit de Guillaume le Conquérant sera bel et bien de retour à Dives-sur-Mer !

Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-27 par