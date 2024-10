Les Médiévales de Grestain Fatouville-Grestain Eure

Les Médiévales de Grestain Fatouville-Grestain, samedi 23 août 2025.

Les Médiévales de Grestain

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure Samedi

L’ancienne Abbaye Notre-Dame de Grestain, haut lieu du moyen-âge anglo-normand, vous plonge le temps d’un week-end dans la période du XIe au XVe siècle.

Des compagnies de reconstitutions historiques vous invitent à découvrir la vie quotidienne civile (cuisine médiévale, tapisserie, calligraphie et enluminure, maniement des armes…) et militaire (évolution des armes et armures. Vous pourrez même essayer une armure complète ! ).

Parcourez les différents camps pour vous exercer et appréhender les savoirs faire anciens.

Marché médiéval et restauration sur place (4 échoppes sucrés, salés, boissons…)

Programme définitif à venir

Entrée libre

Se munir d’anti moustiques ;)

Anticipez vos achats en espèces pas de distributeur à proximité !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

Abbaye de Grestain

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie

L’événement Les Médiévales de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2024-10-07 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville

