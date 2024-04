Les Médiévales de Grestain Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain, samedi 31 août 2024.

Les Médiévales de Grestain Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure

Samedi

L’ancienne Abbaye Notre-Dame de Grestain, haut lieu du moyen-âge anglo-normand, vous plonge le temps d’un week-end dans la période du XIe au XVe siècle.

IMPRÉGNEZ-VOUS DE L’HISTOIRE DU LIEU ET REMONTEZ LE TEMPS

Des compagnies de reconstitutions historiques vous invitent à découvrir la vie quotidienne civile (cuisine médiévale, tapisserie, calligraphie et enluminure, fabrication de monnaie…) et militaire (présentation des pièces d’armures, des armes et professions hommes d’armes, archers, arbalétriers, musiciens militaires).

Parcourez les différents camps pour vous exercer et appréhender les savoirs faire anciens (tailleur de pierre et maroquinier). Profitez de l’ambiance donnée par les musiciens médiévaux. Initiez-vous au tir à l’arc ou au maniement des armes. Testez le béhourd. Participez en famille aux jeux en bois ou exercez vos talents de bâtisseur avec un atelier de construction.

Programme à venir

Entrée libre Se munir d’anti moustiques ;)

Parking gratuit !

Restauration sur place

*Anticipez vos achats en espèces car le réseau CB est difficile sur place Pas de distributeur à proximité !

L’ancienne Abbaye Notre-Dame de Grestain, haut lieu du moyen-âge anglo-normand, vous plonge le temps d’un week-end dans la période du XIe au XVe siècle.

IMPRÉGNEZ-VOUS DE L’HISTOIRE DU LIEU ET REMONTEZ LE TEMPS

Des compagnies de reconstitutions historiques vous invitent à découvrir la vie quotidienne civile (cuisine médiévale, tapisserie, calligraphie et enluminure, fabrication de monnaie…) et militaire (présentation des pièces d’armures, des armes et professions hommes d’armes, archers, arbalétriers, musiciens militaires).

Parcourez les différents camps pour vous exercer et appréhender les savoirs faire anciens (tailleur de pierre et maroquinier). Profitez de l’ambiance donnée par les musiciens médiévaux. Initiez-vous au tir à l’arc ou au maniement des armes. Testez le béhourd. Participez en famille aux jeux en bois ou exercez vos talents de bâtisseur avec un atelier de construction.

Programme à venir

Entrée libre Se munir d’anti moustiques ;)

Parking gratuit !

Restauration sur place

*Anticipez vos achats en espèces car le réseau CB est difficile sur place Pas de distributeur à proximité ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 14:00:00

fin : 2024-09-01 19:00:00

Route de l’Estuaire 2169

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie

L’événement Les Médiévales de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2024-04-06 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville