Les Médiévales de Gourdon

Les Médiévales de Gourdon, 1 août 2022, . Les Médiévales de Gourdon



2022-08-01 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-01 21:00:00 21:00:00 9h30 : Ouverture

10h00 : Le Tinel du Surgien (Arthus Spectacles)Porte du Mazel/ Conte poétique (l’Arbre – Fée) Jardins du Sénéchal

10h40 : Gourdon pendant la Guerre de Cent Ans (asso Héritages du Sénéchal)-Place ST-Pierre

11h00 : Tournoi de chevalerie (Kavalkaan) (pré de l’Éperon)

11h20 : Catapulte à bonbons (les Compagnons du Chêne Ardent) (place St Pierre)

11h45 : Démonstration de tir (l’Artilleur du Roi) (pré de l’Éperon)

14h00 : Conte poétique (l’Arbre – Fée) (jardin du Sénéchal)

14h45 : Procès de Sorcières (asso Héritages du Sénéchal) (cour du Sénéchal)

15h00 : Le Tinel du Surgien (Arthus Spectacles) (Porte du Mazel)

15h15 : Arme d’Hast – Combats (les Compagnons du Chêne Ardent) (place St Pierre)

16h00 : Les Cathrares et l’Inquisition (asso Héritages du Sénéchal)(Porte du Mazel)/ Conte poétique (l’Arbre – Fée) (jardin du Sénéchal)

16h45 : Tournoi de chevalerie (Kavalkaan) (pré de l’Éperon)/Conte poétique (l’Arbre – Fée) (jardin du Sénéchal)

17h30 : Démonstration de tir (l’Artilleur du Roi) (pré de l’Éperon)

18h30 : Apéro musical (l’arbre Fée ) (place St Pierre)

19h00 : Bal traditionnel de clôture (L’arbre Fée) (place St Pierre)

