du dimanche 1 août au dimanche 8 août à centre historique de Ferrières

Les Médiévales de Ferrières reviennent et nous présentent leur marché et bal médiéval. Au programme : saynètes, sorciers, troubadours, spectacle de feu, jeux pour enfants. Ils vous feront découvrir leur art et leur passion à travers leurs créations. Cette année Luc Arbogast en est le parrain, il sera présent le premier week-end des festivités ! N’hésitez pas et venez le rencontrer. Entrée libre Masque recommandé Entrée libre. Site de l’Espace Saerbeck

Voir https://www.afhf.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T18:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T18:00:00

