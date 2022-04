Les Médiévales de Domfront Domfront en Poiraie, 5 août 2022, Domfront en Poiraie.

Les Médiévales de Domfront Domfront Cité Médiévale et Château Domfront en Poiraie

2022-08-05 – 2022-08-07 Domfront Cité Médiévale et Château

Domfront en Poiraie Orne

La 20e édition des Médiévales promet d’être somptueuse et s’ouvrira par un spectacle associant le « cheval et le feu ». Durant tout un week-end, la ville et l’enceinte du château replongeront dans l’ambiance médiévale avec de multiples animations, des banquets, la présence d’artisans d’art…

+33 2 33 38 56 66 http://domfront-medievales.com/

