Les Médiévales de Busset Place du Château Busset, dimanche 18 août 2024.

Les fêtes médiévales de Busset fêtent leur 10 ans pour cette 7ème édition.

Evènement festif et culturel au rayonnement régional, mettant en valeur le patrimoine communal (cours et jardins du château de BUSSET) et contribuant à l’identité de la commune.

2 2 EUR.

Début : 2024-08-18 10:00:00

fin : 2024-08-18 18:00:00

Place du Château Autour du Château de Busset et haut du bourg (place du marché et rues adjacentes)

Busset 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes medievales.busset@gmail.com

