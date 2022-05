Les Médiévales de Berzé Berzé-le-Châtel, 26 mai 2022, Berzé-le-Châtel.

Les Médiévales de Berzé Le château Forteresse de Berzé-le-Châtel Berzé-le-Châtel

2022-05-26 – 2022-05-29 Le château Forteresse de Berzé-le-Châtel

Berzé-le-Châtel Saône-et-Loire Berzé-le-Châtel

6 6 EUR La forteresse est ravie de reprendre sa traditionnelle organisation des fêtes médiévales le week-end de l’Ascension. Durant quatre jours, vous pourrez découvrir notre marché d’artisans et assister aux différents spectacles : joutes équestres de chevaliers, présentation de camps médiévaux, ateliers pédagogiques sur la vie au moyen-âge. Restauration sur place. Vous êtes attendus en grand nombre au château pour ce grand week-end de réjouissances familiales. N’hésitez pas non plus à venir costumé comme à l’époque afin de concourir à l’élection quotidienne du plus beau visiteur !

Nous comptons sur votre présence conviviale pour continuer de faire vivre notre histoire millénaire et célébrer la richesse de notre beau patrimoine.

chateaudeberze@outlook.fr +33 6 83 24 57 98 https://berze.fr/

