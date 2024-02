Les Médiévales de Berzé Le château Berzé-le-Châtel, jeudi 9 mai 2024.

Les Médiévales de Berzé Le château Berzé-le-Châtel Saône-et-Loire

La forteresse est ravie de reprendre sa traditionnelle organisation des fêtes médiévales le week-end de l’Ascension. Durant quatre jours, vous pourrez découvrir notre marché d’artisans et assister aux différents spectacles joutes équestres de chevaliers, présentation de camps médiévaux, ateliers pédagogiques sur la vie au moyen-âge. Restauration sur place. Vous êtes attendus en grand nombre au château pour ce grand week-end de réjouissances familiales. N’hésitez pas non plus à venir costumé comme à l’époque afin de concourir à l’élection quotidienne du plus beau visiteur !

Nous comptons sur votre présence conviviale pour continuer de faire vivre notre histoire millénaire et célébrer la richesse de notre beau patrimoine.

Plus d’informations à venir… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-12

Le château Forteresse de Berzé-le-Châtel

Berzé-le-Châtel 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté chateaudeberze@outlook.fr

L’événement Les Médiévales de Berzé Berzé-le-Châtel a été mis à jour le 2024-02-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II