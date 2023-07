Les médiévales de Compans Les médiévales Compans, 8 juillet 2023, Compans.

Retrouvez le programme complet ci-dessous.

⚔️ Samedi 8 juillet

12h : inauguration

12h15 : musiques médiévales traditionnelles (Marina Lys)

12h45 : spectacle équestre

14h : défilé des combattants

14h45 : spectacle équestre pour enfants

15h : bataille médiévale

16h30 : conte

17h : spectacle musical des Maroufles

17h30 : spectacle de rapaces

18h : musiques médiévales traditionnelles (Marina Lys)

18h30 : spectacle équestre

19h20 : spectacle de rapaces

21h30 : défilé aux bâtons lumineux (départ devant la mairie)

22h45 : feu d’artifice de la Fête Nationale

⚔️ Dimanche 9 juillet

11h30 : musiques médiévales traditionnelles (Marina Lys)

12h : spectacle de rapaces

12h30 : spectacle équestre

13h : spectacle musical des Maroufles

13h30 : défilé des combattants

14h : bataille médiévale

15h : spectacle équestre pour les enfants

15h30 : conte

16h : spectacle de rapaces

16h30 : musiques médiévales traditionnelles (Marina Lys)

17h15 : spectacle équestre

Entrée gratuite pour tous. Rendez-vous dans les prés au bout de la rue de l’Abreuvoir

Vidéo teaser de l’évènement : https://youtu.be/veIOqXA3Aeg

Une vingtaine d’exposants seront présents, commerçants, artisans, créateurs et producteurs…

Restauration sur place, grillades, sandwichs, boissons, crêpes salées et sucrées…

