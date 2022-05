Les Médiévales, 13 août 2022, .

Les Médiévales

2022-08-13 – 2022-08-15

Cette année encore, la Ville de Loches, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et l’Union des commerçants lochois s’associent pour vous faire voyager dans le temps… jusqu’au Moyen Âge ! De nombreuses animations vous seront proposées au cœur de la forteresse. nAu programme : marché d’artisans sur le mail du Donjon, danses et musiques médiévales, campement avec démonstrations, ferme, ateliers, jeux… de quoi divertir petits et grands ! Un spectacle de feu viendra clôturer la soirée du samedi à 21h30, au sein du parc Baschet. nVenez vivre cette grande aventure médiévale en famille ou entre amis !

Nombreuses animations proposées pour ces Médiévales : marché d’artisans sur le mail du Donjon, danses et musiques médiévales, campement avec démonstrations, ferme, ateliers, jeux… de quoi divertir petits et grands. nSpectacle de feu, le samedi à 21h30 au parc Baschet.

vbrisset@mairieloches.com https://www.ville-loches.fr/

Cette année encore, la Ville de Loches, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et l’Union des commerçants lochois s’associent pour vous faire voyager dans le temps… jusqu’au Moyen Âge ! De nombreuses animations vous seront proposées au cœur de la forteresse. nAu programme : marché d’artisans sur le mail du Donjon, danses et musiques médiévales, campement avec démonstrations, ferme, ateliers, jeux… de quoi divertir petits et grands ! Un spectacle de feu viendra clôturer la soirée du samedi à 21h30, au sein du parc Baschet. nVenez vivre cette grande aventure médiévale en famille ou entre amis !

Thierry Gauthier

dernière mise à jour : 2022-05-12 par