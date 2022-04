Les médiations hors-les-murs du musée des Hospices Civils de Lyon Musée de sciences biologiques Dr Mérieux Marcy-l'Etoile Catégories d’évènement: Marcy-l'Étoile

Métropole de Lyon

Les médiations hors-les-murs du musée des Hospices Civils de Lyon Musée de sciences biologiques Dr Mérieux, 14 mai 2022, Marcy-l'Etoile. Les médiations hors-les-murs du musée des Hospices Civils de Lyon

Musée de sciences biologiques Dr Mérieux, le samedi 14 mai à 19:15

Depuis la fermeture de son exposition permanente avec celle de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu en 2010, puis un vaste chantier des collections réalisé en 2014, le musée des Hospices Civils de Lyon se réinvente. Musée tour à tour de l’hôpital, à l’hôpital et pour l’hôpital, il mène ses actions hors-les-murs, et notamment des médiations qui s’appuient, pour certaines, sur les outils du numérique. Durée : 1h Public : Adultes. Réservation obligatoire [contact@musee-docteur-merieux.com](mailto:contact@musee-docteur-merieux.com) Sergueï PIOTROVITCH D’ORLIK, conservateur du musée des Hospices Civils de Lyon

Adultes. Réservation obligatoire contact@musee-docteur-merieux.com

Médiations hors-les-murs du musée des HCL depuis sa fermeture Musée de sciences biologiques Dr Mérieux 309 avenue Jean Colomb, Marcy-l’Etoile, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Marcy-l’Etoile Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:15:00 2022-05-14T20:15:00

Détails Catégories d’évènement: Marcy-l'Étoile, Métropole de Lyon Autres Lieu Musée de sciences biologiques Dr Mérieux Adresse 309 avenue Jean Colomb, Marcy-l'Etoile, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Marcy-l'Etoile lieuville Musée de sciences biologiques Dr Mérieux Marcy-l'Etoile Departement Métropole de Lyon

Musée de sciences biologiques Dr Mérieux Marcy-l'Etoile Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcy-letoile/

Les médiations hors-les-murs du musée des Hospices Civils de Lyon Musée de sciences biologiques Dr Mérieux 2022-05-14 was last modified: by Les médiations hors-les-murs du musée des Hospices Civils de Lyon Musée de sciences biologiques Dr Mérieux Musée de sciences biologiques Dr Mérieux 14 mai 2022 Marcy-l'Étoile Musée de sciences biologiques Dr Mérieux Marcy-l'Etoile

Marcy-l'Etoile Métropole de Lyon