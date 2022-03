Les médias voient jaunes La Clef Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

Les médias voient jaunes La Clef, 21 mars 2022, Brioude. Les médias voient jaunes

La Clef, le lundi 21 mars à 20:00

Projection de Les médias voient jaune de Christophe Bedrossian. Très rapidement dès les premiers samedis de manifestion des Gilets jaunes, un fossé se creuse dans lesprit des manifestants, entre ce qu’affirme les grands médias et ce que percoivent depuis la rue les actrices et acteurs de ce mouvement social. Ce documentare essaie de tirer le fil fragile d’un récit encore à construire sur une période historique que beaucoup présentaient comme inédite et dont il fallait absolument rendre compte.

Entrée libre

Projection La Clef Brioude, 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T20:00:00 2022-03-21T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu La Clef Adresse Brioude, 53 rue de la Pardige Ville Brioude lieuville La Clef Brioude Departement Haute-Loire

La Clef Brioude Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brioude/

Les médias voient jaunes La Clef 2022-03-21 was last modified: by Les médias voient jaunes La Clef La Clef 21 mars 2022 Brioude La Clef Brioude

Brioude Haute-Loire