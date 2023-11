Les médias, ça nous regarde ! Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Esprit critique, es-tu là ? Cycle proposé par la bibliothèque François Villon et le centre Paris Anim’ Grange aux Belles L’essor des réseaux sociaux, le développement des chaines d’information en continu et l’avènement récent de l’intelligence artificielle ont révolutionné le monde des médias et contribuent à une saturation des esprits à tel point que nous parlons aujourd’hui de fatigue informationnelle qui touche 53 % des français. *. En ce début de XXIème siècle, règnent également la profusion indifférenciée des opinions et la désinformation généralisée. De janvier à mars 2024, la bibliothèque François Villon et le centre Paris Anim’10 Grange aux Belles s’associent en proposant une série de rendez-vous nous incitant à regarder les médias et exercer notre esprit critique. Qui possède les médias ? Cela influe-t-il sur le travail des journalistes ? Comment distinguer le vrai du faux ? Qu’est-ce qu’une information journalistique ? Lors de rencontres avec des journalistes de l’AFP (Agence France-Presse), nous tenterons d’apporter un éclairage sur ces questions. La programmation met à l’honneur les « slow médias » tels que le film documentaire (à travers le Prix des Yeux Docs organisé sous l’égide de la bibliothèque publique d’information) et le photojournalisme (cycle d’expositions Escale à la Grange aux Belles – Images du réel) analysant des sujets peu médiatisés mais nécessaires à la compréhension du monde contemporain. Prendre le temps de décrypter, prendre conscience, et agir… Enfin, des ateliers participatifs nous permettront d’exprimer nos points de vue, de stimuler notre esprit critique par le biais de la création (Une de journal, photos, podcast, web radio) et de proposer nos propres médias dans le quartier. * Quand l’info épuise : le syndrome de fatigue informationnelle de Guenaëlle Gault et David Medioni, Editions de l’Aube, 2023 Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

