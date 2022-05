Les Mécanographes Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel Dun-le-PalestelDun-le-Palestel Catégories d’évènement: Creuse

Dun-le-Palestel

Les Mécanographes Dun-le-Palestel, 14 mai 2022

2022-05-14 – 2022-05-14

Salle Apollo, à partir de 20h30le 14/05 et 16h le 15/05. Prix libre, réservation conseillée au 06 75 38 90 59. Les Mécanographes, performance dessin /son avec Maud Lucien, Man'hu et Jéranium

