Les mécanismes de la biodiversité Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Les mécanismes de la biodiversité Conservatoire et Jardin botaniques, 7 février 2022, Chambésy. Les mécanismes de la biodiversité

du lundi 7 février au samedi 24 décembre à Conservatoire et Jardin botaniques

La biodiversité offre des formes de vie très diverses, complexes et parfois surprenantes. Mais tout n’est pas connu et de nombreuses facettes de cette longue histoire restent à découvrir. Dans cette exposition, **deux projets de recherche**, actuellement menés aux CJBG et soutenus par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), vous sont présentés. Le premier cherche à comprendre comment l’interaction entre plantes et pollinisateurs a généré **la grande diversité florale** trouvée **dans la famille des Gesnériacées** et quels en sont les mécanismes. Le second s’attache à retracer **l’histoire évolutive d’un groupe d’arbres endémiques de Madagascar de la famille des Sapotacées** dans un contexte de déforestation massif mettant en péril les espèces et les écosystèmes. Ces deux projets parlent de variation, de sélection naturelle et de dérive génétique. Bien que ces processus aient un rôle capital dans la genèse de la biodiversité, ils sont souvent mal compris. C’est pourquoi l’exposition convie également le public à jouer avec ces mécanismes et à faire évoluer des mondes dans le jeu vidéo interactif installé au fond du Cabinet de curiosités.

gratuit

L’extraordinaire biodiversité de notre planète est le fruit d’une histoire en milliards d’années. Les mécanismes évolutifs de cette diversité donnent lieu à des formes de vie très diverses. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

