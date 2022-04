Les mécaniciennes Marseille 6e Arrondissement, 5 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Les mécaniciennes Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy Marseille 6e Arrondissement

2022-04-05 – 2022-04-05 Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

On vous prépare une soirée thématique avec une programmation 100% féminine !



Votre soirée:

À partir de 18h : le bar-tapas du Garage vous accueille dès l’heure de l’apéro dans son espace lounge le tout dans une ambiance musicale et chaleureuse.

20h00 : début du Comedy Club. Durée 1h15.

21h15 : on vous accompagne pour finir la soirée en musique



Le Garage Comedy est un collectif de 50 artistes qui rassemble la crème du stand-up marseillais et qui invite chaque semaine des artistes de la France entière.



Plus besoin d’aller dans la capitale pour voir des artistes talentueux ou/et reconnus, c’est désormais au cours Julien, en plein coeur du quartier des artistes que toute l’équipe du Garage vous donne rdv chaque semaine et tout cela gratuitement !



Après 2 ans à faire salle comble dans près d’une centaine de lieux du sud de la France, ces passionnés du stand-up moderne décident d’ouvrir leur propre lieu : Le Garage: un bar tapas comedy club qui s’affirme comme référence du stand-up dans le sud de la France.

dernière mise à jour : 2022-03-22 par